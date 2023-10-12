Зачем на выборах Надеждин? – мнения экспертов

Стала известна потенциальная кандидатура на президентских выборах от непарламентской оппозиции – о своих амбициях заявил бывший депутат от СПС Борис Надеждин. «Новый День» попросил политтехнологов прокомментировать информацию о возможном выдвижении нового кандидата от оппозиции.

По мнению Ильи Ананьева, сценарий президентских выборов 2024 года пойдет скорее по пути соблюдения формальностей, нежели открытых демократических процедур. «Кремль не может позволить в текущих условиях экспериментировать со «свободой» – много рисков из-за расслоения общества и реальной поддержки СВО и линии партии, – отмечает эксперт. – Надеждин управляемый политик – «фактор Кириенко» играет роль. Его неузнаваемость – одно из преимуществ этой «конкурентной» кампании. Думаю, проект «Надеждин» – хороший способ Кремля получать инсайдерскую информацию из объединенного штаба оппозиции, откуда и двинется Надеждин. Хотя кто его поддержит из оппозиции – ещё большой вопрос». Еще один аспект, который отметил Илья Ананьев, – возраст Надеждина (56 лет). Он моложе других потенциальных кандидатов, но все же недостаточно молод для существенной части электората. «В предстоящей мартовской гонке будет патриотизм, внешний враг и воюющая Россия, но там не будет одного – фактора молодости, а вместе с ним и аудитории молодежи», – считает Ананьев.

Политтехнолог Сергей Мошкин назвал возможное участие Надеждина в выборах «достаточно печальным» известием. «Если это действительно его желание, то он, по большому счету, готовит себя на роль Ксюши Собчак – этакого либерала, который появится и продемонстрирует, что у нас ничего не изменилось, любой может принять участие в выборах. При этом личность он не самая популярная, его заслуги в демократическом движении уже не все помнят, шансов у него никаких», – считает Мошкин.

Что касается президентской кампании в целом, то, полагает Сергей Мошкин, то она, вероятно, станет, по сути, плебисцитом на доверие нынешнему курсу руководства страны. Если большинство поддержит основного кандидата, значит, оно с ним согласно. Но возникает вопрос, что считать победой – высокие проценты или абсолютное число голосов, превосходящее показатель 2012 и 2018 гг. Со вторым могут возникнуть сложности. Последние выборы, например, в ЕГД, показали, что административный ресурс для привлечения избирателей на участки уже не так велик, как в прошлые годы, а сами люди вообще не заинтересованы в участии выборах. В такой ситуации количество и качество кандидатов уже не столь значимо, какой-то консолидирующей оппозицию фигуры на горизонте не просматривается.

Напомним, накануне бывший депутат Госдумы от СПС Борис Надеждин заявил «Ведомостям», что планирует принять участие в президентских выборах в марте 2024 г. Надеждин сообщил «Ведомостям», что несколько партий ведут с ним переговоры о его поддержке, но и вариант с самовыдвижением он рассматривает, хотя «организационно это будет тяжело». Свое решение политик объясняет желанием представить на выборах интересы десятков миллионов россиян, которые так же, как и он, недовольны политикой президента Владимира Путина. Он подчеркнул, что никаких переговоров с Кремлем не ведет.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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