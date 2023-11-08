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Среда, 8 ноября 2023, 10:10 мск

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Бортпроводники «пшеничного» рейса «Уральских авиалиний» снова допущены к полетам

Фото: «Уральские авиалинии»

Кабинный экипаж «Уральских авиалиний», участвовавший в экстренной посадке самолета в пшеничном поле под Новосибирском, приступил к выполнению полетов.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, бортпроводники успешно прошли осмотр у авиационных врачей. Они сдали кардиограмму, клинические и соматические проявления стресса не выявлены. Обследование показало, что сотрудники абсолютно здоровы и готовы приступить к своим служебным обязанностям. Дарья Глушкова, Дмитрий Костелев и Айша Гуметова уже выполнили первые рейсы после вынужденного перерыва.

12 сентября самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в пшеничном поле около села Каменка в Новосибирской области. На борту находился 161 пассажир, никто не пострадал. По заключению Росавиации, экстренная посадка самолета в поле стала следствием ошибки пилотов, которые неправильно оценили запас и расход топливо, а также положение шасси. В то же время в условиях нехватки топлива экипаж действовал верно и грамотно, признали специалисты ведомства. Решение посадить борт в поле оказалось единственным правильным.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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Метки / Уральские авиалинии

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