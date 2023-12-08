Как пройдет выдвижение Путина: мнение политтехнолога

Центризбирком России объявил, что голосование на выборах президента состоится с 15 по 17 марта 2024 года. Выдвижение партийных кандидатов продлится до 1 января, беспартийных – до 27 декабря. Политтехнолог Илья Ананьев предположил, как пройдет выдвижение на выборы действующего президента Владимира Путина:

«Путин скажет «ДА» России, что означает «Выдвигаюсь», – на съезде «Единой России». Этот вариант просматривается по крайней мере вот в каких трактовках. 1. Весь аппарат ЕР, Кремля и Дмитрия Медведева «работает» «круглые сутки» на организацию «самого серьезного» для всех «башен» события. Это действительно так. 2. Путин – консерватор в идеях «создания картинок». Его трудно «раскачать» pr-щикам Старой площади на трендовый креатив сказать из «окопов Донбасса» или «танкисту у костра»: «Я пойду». Думаю, такие попытки были в идеологическом блоке, но отвергались первым лицом. 3. Хронология «крайних» избирательных кампаний Владимира Путина чётко ассоциирована со стартом с трибуны партии. 4. На сегодняшний день для Путина ЕР – «народное большинство», которое идет за ним, а он «Данко» для него. Все ассоциативные смыслы большой страны сегодня в политических руках «Единой России».

Ответ «Да» для страны будет сказан президентом в окружении «Единой России», а значит – страны. Консервативно, как обычно это делает Путин.

Ну а потом идеологический блок наполнит «линию Путина» другими, более креативными смыслами и поводами для победы».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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