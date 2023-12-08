Сколько кандидатов будет на выборах президента? Опрос РИА «Новый День»

Уже в ближайшие дни официально начнется выдвижение кандидатов на выборы президента РФ.

ЦИК сообщает, что кандидаты от партий могут выдвинуться до 1 января, самовыдвиженцы – до 27 декабря, подписи избирателей и другие необходимые документы они должны сдать до 31 января.

Уже известно, что 17 декабря состоится съезд «Единой России» по выдвижению кандидата на пост главы государства. Ранее в ЛДПР сообщали, что на съезде 19 декабря партия планирует выдвинуть в президенты своего лидера Леонида Слуцкого. КПРФ определится с кандидатом 23 декабря. В этот же день «Справедливая Россия – За правду» выдвинет Владимира Путина. Вероятно, скоро огласят свою позицию «Новые люди».

Еще раньше о своем желании баллотироваться заявил бывший депутат от СПС Борис Надеждин.

Имена других потенциальных участников выборов пока неизвестны.

А как вы думаете, сколько всего кандидатов будет на президентских выборах?

Варианты ответов:

Четыре: Путин + КПРФ + ЛДПР + «Новые люди»

Пять: Путин + КПРФ + ЛДПР + «Новые люди» + Надеждин

Шесть: Путин + КПРФ + ЛДПР + «Новые люди» + Надеждин + кто-то еще

Столько, сколько надо.

Проголосовать можно здесь.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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