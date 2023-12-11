российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 11 декабря 2023, 15:22 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В Госдуме будут следить за иностранным вмешательством в выборы президента

В Государственной думе создадут мониторинговую группу, которая будет следить, чтобы на президентские выборы в России не повлияли из-за рубежа.

Об этом рассказал депутат от Екатеринбурга Андрей Альшевских. «Перед собой ставим задачу – фиксировать случаи вмешательства иностранных государств и агентов влияния в избирательную кампанию. Для противодействия дезинформации, лжи, клевете задействуем правоохранительные органы. Первые деструктивные поползновения со стороны экстремистов, прячущихся на Западе, уже есть. Сегодня встречались с представителем ЦИКа, обсудили, как скоординируем совместную работу», – написал парламентарий в своем телеграм-канале.

За день до этого депутат сообщил, что «враги России давно готовились и сразу же приступили к дискредитации народного волеизъявления»: «Они запустили сайт, в том числе объявили сбор средств на свои преступные действия. В нескольких городах разместили провокационные плакаты. И на этом, будем объективны, вряд ли остановятся».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Выборы президента РФ - 2024

ЦИК решил проводить выборы президента РФ в новых регионах / Объявлена дата собрания избирателей для выдвижения Путина / Сколько кандидатов будет на выборах президента? Опрос РИА «Новый День» / Видеонаблюдение на президентских выборах-2024 не будет всеобщим / Путин объявил, что будет выдвигаться на выборы президента в 2024 году / ЦИК РФ уточнил список партий, которые могут зарегистрировать кандидата в президенты без сбора подписей / Как пройдет выдвижение Путина: мнение политтехнолога / Выборы президента РФ будут проходить три дня

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Выборы, Россия, Выборы президента РФ - 2024,