В Госдуме будут следить за иностранным вмешательством в выборы президента

В Государственной думе создадут мониторинговую группу, которая будет следить, чтобы на президентские выборы в России не повлияли из-за рубежа.

Об этом рассказал депутат от Екатеринбурга Андрей Альшевских. «Перед собой ставим задачу – фиксировать случаи вмешательства иностранных государств и агентов влияния в избирательную кампанию. Для противодействия дезинформации, лжи, клевете задействуем правоохранительные органы. Первые деструктивные поползновения со стороны экстремистов, прячущихся на Западе, уже есть. Сегодня встречались с представителем ЦИКа, обсудили, как скоординируем совместную работу», – написал парламентарий в своем телеграм-канале.

За день до этого депутат сообщил, что «враги России давно готовились и сразу же приступили к дискредитации народного волеизъявления»: «Они запустили сайт, в том числе объявили сбор средств на свои преступные действия. В нескольких городах разместили провокационные плакаты. И на этом, будем объективны, вряд ли остановятся».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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