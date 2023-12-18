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Понедельник, 18 декабря 2023, 10:03 мск

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«Народный фронт» будет ждать сторонников Путина в своем штабе

В свердловском отделении «Народного фронта» рассказали, как будет организован сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты.

«Мы будем непосредственно в этом участвовать. Четкой рамки (по количеству подписей, – прим. ред.) нет, всех желающих будем приглашать на Хохрякова, 9, в штаб «Народного фронта», кто хочет отдать свою подпись за выдвижение Владимира Владимировича Путина кандидатом в президенты, могут прийти и поделиться своей подписью», – ответил на вопрос «Нового Дня» координатор по организационным вопросам Народного фронта в Свердловской области Василий Коноплянко.

Напомним, в субботу, 16 декабря, в Москве прошел съезд инициативной группы по выдвижению Владимира Путина на новый президентский срок. Он пойдет на выборы как самовыдвиженец. Для регистрации его штабу необходимо собрать 300 тысяч подписей избирателей, их должны поставить жители как минимум 40 субъектов РФ.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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