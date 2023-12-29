Уральские ледовые городки украшают героями сказок Пушкина (ФОТО)

В уральских муниципалитетах можно встретить на праздничных площадках героев сказок Александра Пушкина, поскольку в следующем году будет отмечаться 225-летие поэта.

В Серове центральный городок на Преображенской площади украсили персонажами из поэмы «Руслан и Людмила», а также Царевной-Лебедью, Богатырем, Лешим, Золотой Рыбкой.

Волчанск радует горожан двумя ледовыми городками: в парке культуры и отдыха «Комсомольский» и на центральной площади северной части города. Их также объединяет общая тематика скульптур – мотивы сказок великого русского поэта.

Для создания праздничного настроения в Новоуральске вдохновлялись не только творчеством Пушкина, но и грядущим 70-летием города.

В Богдановиче особую атмосферу создает иллюминация с белыми медведями, сияющими деревьями и звездами.

Новогодний городок в Первоуральске сделан на светодиодных конструкциях, а также обустроен новой фотозоной и украшен входной группой, которая недавно была установлена с проспекта Ильича.

Нижний Тагил порадует горожан четырнадцатью скульптурами, объединенных общей темой русского алфавита. Их создавали 11 художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Тагила, Невьянска, Екатеринбурга, Артёмовского в честь 1160-летия возникновения славянской письменности. «В торжественном открытии площадки участвовали сразу 20 Дедов Морозов – во главе с духовым оркестром «Тагил-бэнд» они прошли парадом по площади, а затем водили хоровод вокруг елки и играли с детьми», – добавили департаменте информполитики.

Напомним, сегодня в Екатеринбурге в 16 часов открывается ледовый городок на площади 1905 года. В этом году главная городская ель будет украшена светящимися золотыми шарами и игрушками в виде шляпы-цилиндра и трости. Центральной композицией ледового городка станет остров Буян, окруженный лабиринтом. Рядом расположатся скульптуры сказочных персонажей, 4-метровый крылатый дракон – символ наступающего года, а также аттракционы и новогодняя ярмарка.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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