В «Народном фронте» и ЕР не знают, сколько на Урале собрали подписей за выдвижение Путина

В Свердловской области продолжается сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатом в президенты РФ Владимира Путина. Сколько подписей уже собрано, в региональном штабе ответить затруднились.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на вопрос о количестве собранных подписей не смогли ответить ни в пресс-службе регионального отделения Народного фронта, ни в свердловском исполкоме партии «Единая Россия». При этом подпись в поддержку Владимира Путина все еще можно поставить в более чем 30 точках региона – в штабе «Народного фронта» и мобильных пунктах, в том числе в крупных торговых центрах. Сбор продлится ориентировочно до 25 января. Кроме того, в сборе участвует региональное отделение «Справедливой России – Патриотов – За правду». Как рассказал координатор отделения Андрей Кузнецов, предварительные итоги здесь подведут 12 января.

По информации газеты «КоммерсантЪ», первые подписные листы из Свердловской области были доставлены в центральный штаб поддержки Путина еще 6 января. Тогда же прислали подписи своих избирателей штабы Курганской, Тюменской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Ранее координатор по организационным вопросам «Народного фронта» в Свердловской области Василий Коноплянко сообщил, что «четкой рамки по количеству подписей нет».

По состоянию на 8 января в центральный штаб поддержки Владимира Путина поступило 1 млн 300 тысяч подписей из 58 регионов, сейчас их проверяют. Напомним, для регистрации кандидата штабу необходимо собрать 300 тысяч подписей избирателей не менее чем из 40 субъектов РФ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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