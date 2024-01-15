С 29 января стартует прием заявлений «Мобильный избиратель» на президентских выборах

Свердловский избирком утвердил график работы территориальных и участковых избирательных комиссий для проведения выборов президента РФ.

С 29 января начинается прием заявлений для голосования по месту нахождения. Избиратель может выбрать удобный для себя участок и в день выборов проголосовать на нем, а не по месту регистрации. Заявление на включение в список избирателей можно подать в МФЦ, через портал «Госуслуги» или непосредственно в избирательную комиссию.

Территориальные комиссии будут принимать заявления от избирателей с 29 января по 11 марта, участковые – с 6 по 11 марта. График работы комиссий: с 16 до 20 часов в рабочие дни и с 10 до 14 часов в выходные и праздничные дни.

Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года. Голосование будет проходить в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта. В Свердловской области также будет действовать дистанционное электронное голосование.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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