российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 15 января 2024, 11:01 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

С 29 января стартует прием заявлений «Мобильный избиратель» на президентских выборах

Свердловский избирком утвердил график работы территориальных и участковых избирательных комиссий для проведения выборов президента РФ.

С 29 января начинается прием заявлений для голосования по месту нахождения. Избиратель может выбрать удобный для себя участок и в день выборов проголосовать на нем, а не по месту регистрации. Заявление на включение в список избирателей можно подать в МФЦ, через портал «Госуслуги» или непосредственно в избирательную комиссию.

Территориальные комиссии будут принимать заявления от избирателей с 29 января по 11 марта, участковые – с 6 по 11 марта. График работы комиссий: с 16 до 20 часов в рабочие дни и с 10 до 14 часов в выходные и праздничные дни.

Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года. Голосование будет проходить в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта. В Свердловской области также будет действовать дистанционное электронное голосование.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Выборы президента РФ - 2024

США ударили по Йемену, Россия и КНР наторговали $240 млрд, Зеленский призвал затянуть конфликт – большие итоги недели от РИА «Новый День» / ЦИК объявила об участии 11 человек в избирательной кампании / «Хуснуллизация»: тепло в России стало серьезным политическим фактором / Удар по стабильности: политические последствия коллапса ЖКХ в Подмосковье / В «Народном фронте» и ЕР не знают, сколько на Урале собрали подписей за выдвижение Путина / ЦИК зарегистрировал еще одного кандидата в президенты России / Центризбирком зарегистрировал первых двух кандидатов на выборы президента РФ / Уже 33 политика подали заявки на участие в выборах президента России

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Выборы, Общество, Россия, Выборы президента РФ - 2024,