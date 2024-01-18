На выборах президента Екатеринбург станет единственным городом в области с использованием КОИБов

Во время голосования на выборах президента России 15-17 марта комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) в Свердловской области будут использоваться только в Екатеринбурге.

Такое решение было принято сегодня на заседании регионального избиркома. Секретарь комиссии Игорь Буртов рассказал, что всего будет задействовано 502 комплекса, то есть все, имеющиеся в распоряжении ИКСО. Их равномерно распределят по всем районам административного центра.

Напомним, с 17 февраля члены участковых избирательных комиссий Свердловской области начнут поквартирный обход граждан для информирования их о днях голосования 15, 16 и 17 марта, о формах и способах голосования, о сроках подачи заявлений для участия в ДЭГ и для голосования на выбранном избирательном участке («Мобильный избиратель»).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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