Более 40 тысяч свердловчан подали заявки для электронного голосования на выборах президента РФ

В Свердловской области за неделю подано 41 019 заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента РФ. Это около 1,24% от численности избирателей в регионе, сообщил свердловский избирком.

Также 5609 свердловчан подали заявки для голосования по схеме «Мобильный избиратель» (0,17% к численности избирателей). Этот сервис позволяет в день выборов проголосовать на удобном избирательном участке, а не по месту прописки.

Заявление на определенный способ голосования на президентских выборах нужно подать до 11 марта. Это можно сделать на портале «Госуслуги», в любых ТИК, МФЦ, а с 6 марта – в любой участковой избирательной комиссии.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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