Начался прием заявлений для электронного и мобильного голосования на выборах президента РФ

С сегодняшнего дня, 29 января, на портале «Госуслуги» можно подать заявление о голосовании по месту нахождения или электронном голосовании на выборах президента РФ. Оба способа позволяют избирателю отдать голос в любой точке России вне зависимости от его места прописки.

Заявление «Мобильный избиратель» необходимо подать до 11 марта, чтобы участковая комиссия по месту жительства успела вычеркнуть заявителя из своего списка. Заявление также можно подать в территориальную избирательную комиссию и МФЦ, а с 6 марта – в участковую комиссию, где избиратель собирается голосовать.

Для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) понадобится заявка в личном кабинете «Госуслуг». На главной странице портала следует зайти в раздел «Полезные сервисы» и нажать баннер «Выборы президента Российской Федерации». Сайт перенаправит в раздел «Мои выборы», где можно подать заявление. Со смартфона сделать это еще проще – достаточно навести камеру на QR-код, размещенный на карточке. Для входа потребуется указать телефон, номер которого указан на «Госуслугах» как контактный, так как придет сообщение с кодом.

Ранее глава свердловского избиркома Елена Клименко предупреждала, что желающим проголосовать электронным способом нужно проверить личные данные на «Госуслугах». Система ДЭГ может отказать в заявке, если ФИО, адрес и паспортные данные избирателя не совпадают с информационной базой избиркома. Несовпадения могут быть даже из-за опечаток «е/ё» или «а/о» в персональных данных.

Голосование на выборах президента РФ пройдет в течение трех дней подряд – 15, 16 и 17 марта. В Свердловской области будут открыты 2446 постоянных избирательных участков и 38 временных (больницы, СИЗО, аэропорт и железнодорожный вокзал).

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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