российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 26 февраля 2024, 12:21 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Досрочное голосование в Свердловской области начнется 3 марта

Досрочное голосование на выборах президента РФ будет организовано в Свердловской области с 3 по 11 марта. Процедура коснется избирателей, которые проживают в 78 отдаленных и труднодоступных поселках. Всего в них зарегистрировано 3174 жителей, обладающих правом голоса.

Как рассказала на пресс-конференции глава избиркома Свердловской области Елена Клименко, досрочное голосование будет организовано на 32 участках. Основная часть избирателей проголосуют 9 и 10 марта.

Выборы президента РФ пройдут 15, 16 и 17 марта. Во время избирательной кампании будет задействовано несколько тысяч сотрудников правоохранительных органов для обеспечения безопасности.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Выборы президента РФ - 2024

На каждом избирательном участке на президентских выборах будет металлоискатель / Запад намерен объявить, что не признает выборы в новых регионах России / Об «альтернативе на выборах», или Чего же боле / Это выгодно врагам России: Запад попытается использовать смерть Навального* / В Свердловской области определены ответственные за выборы президента РФ / На электронное голосование на выборах президента записалось уже 4,5% свердловчан / Почти три миллиона россиян решили голосовать дистанционно / Старые партии теряют лицо и электорат: политологи о судьбе СР, ЛДПР и КПРФ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Выборы, Россия, Выборы президента РФ - 2024,