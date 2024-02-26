Досрочное голосование в Свердловской области начнется 3 марта

Досрочное голосование на выборах президента РФ будет организовано в Свердловской области с 3 по 11 марта. Процедура коснется избирателей, которые проживают в 78 отдаленных и труднодоступных поселках. Всего в них зарегистрировано 3174 жителей, обладающих правом голоса.

Как рассказала на пресс-конференции глава избиркома Свердловской области Елена Клименко, досрочное голосование будет организовано на 32 участках. Основная часть избирателей проголосуют 9 и 10 марта.

Выборы президента РФ пройдут 15, 16 и 17 марта. Во время избирательной кампании будет задействовано несколько тысяч сотрудников правоохранительных органов для обеспечения безопасности.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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