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Понедельник, 4 марта 2024, 14:33 мск

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На выборах президента РФ досрочно проголосовали жители Еремино, Ликино, Пуксинки и Круторечки

В Свердловской области началось досрочное голосование на выборах президента РФ. Члены избирательных комиссий выезжают в отдаленные и труднодоступные населенные пункты, с которыми нет постоянного транспортного сообщения.

Как сообщили в облизбиркоме, первыми 3 марта проголосовали жители Гаринского городского округа. Члены УИК добрались до шести групп избирателей из села Еремино, поселков Ликино, Новый Вагиль, Пуксинка, деревень Шантальская и Круторечка. Также к голосованию в отдаленных деревнях присоединились вахтовики.

В целом досрочное голосование в Свердловской области будет организовано для 3174 избирателей в 78 отдаленных населенных пунктах. Основная часть проголосует 9 и 10 марта (69 групп избирателей).

Напомним, выборы президента РФ состоятся 15, 16 и 17 марта. В Свердловской области организовано 2448 избирательных участков и 38 временных, которые будут находиться на территории больниц, СИЗО, железнодорожного вокзала, аэропорта и студенческом кампусе УрФУ в Новокольцовском районе.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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