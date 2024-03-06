В Екатеринбурге определили участки, где можно проголосовать без прописки

Жители Екатеринбурга, не имеющие постоянной регистрации по месту жительства, смогут проголосовать на выборах президента РФ. Это можно сделать на специально отведенных избирательных участках. Всего их будет восемь – по одному на каждый район города.
Приводим полный список:
– школа № 23 на ул. Павла Шаманова, 54;
– школа № 63 на ул. Крауля, 82а;
– городской Дом музыки, ул. Свердлова, 30;
– Екатеринбургский колледж транспортного строительства, ул. Первомайская, 73;
– школа № 17, ул. Белинского, 123;
– гимназия № 13, ул. Карла Маркса, 33;
– социальный центр «Малахит», пр. Космонавтов, 43в;
– администрация Чкаловского района, ул. 8 Марта, 177.
В Екатеринбурге в дни выборов откроются 600 избирательных участков, в том числе 25 временных – в больницах, СИЗО, на железнодорожном вокзале, в аэропорту и студенческом кампусе УрФУ. На 494 участках будут работать видеокамеры. В дополнение к ним на время голосования в части зданий установят дополнительные портативные видеорегистраторы. Для подсчета голосов в Екатеринбурге используют 502 КОИБ.
Как сообщил заместитель начальника департамента организационного обеспечения администрации Екатеринбурга Вадим Антошин, на территории города зарегистрировано 1,2 миллиона потенциальных избирателей.
Выборы президента РФ пройдут 15, 16 и 17 марта. С 13 марта все избирательные участки возьмут под круглосуточную охрану.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
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