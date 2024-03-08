8 Марта, транспортная реформа и суровый приговор экс-мэру: итоги РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

На этой короткой неделе жители Екатеринбурга и области активно готовились праздновать 8 Марта. Однако деловая жизнь не затихала: глава города анонсировал новую транспортную реформу, а суды вынесли несколько важных решений. Подробнее – в нашем традиционном обзоре.

Событие недели – 8 Марта

Международный женский день в Екатеринбурге начали праздновать еще до 8 марта. Например, в городском зоопарке 6 марта подвели итоги онлайн-голосования за первую красавицу, ею стала карликовый бегемот Ева.





Во второй половине дня 7 марта город встал в традиционные предпраздничные пробки – поток транспорта почти не двигался.

Подготовились к 8 Марта даже в криминальном мире: у директора крупной компании похитили партию цветов, предназначенную для продажи. Праздничный груз стоимостью 1,8 млн рублей украли во время перевозки.

В центре Екатеринбурга 7 марта прямо с утра открылась цветочная мини-ярмарка. В переулке Банковском стояли «газели», где прямо с колес продавали букеты тюльпанов и мимозы.

Почем цветы?

Ну, а в редакции «Нового Дня» подсчитали процент должностей, занятых женщинами во властных структурах в Свердловской области.

Заявление недели: транспортная реформа

На этой неделе глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал большие перемены в работе общественного транспорта. Он заверил: горожане почувствуют их уже совсем скоро, во втором полугодии 2024-го и в следующем году. Из новшеств: изменение механизма финансирования транспорта и многократное увеличение штрафов для «зайцев».

Суд недели: мусорный полигон «Екатеринбург-Юг»

Областной суд удовлетворил исковое заявление, которое касается полигона и мусоросортировочного завода в Сысертском районе. Судья согласился, что ответчик, министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области, должно отменить несколько пунктов терсхемы, касающихся, в частности, полигона «Екатеринбург-Юг» и сортировочного завода, которые планировалось построить в аграрном районе области. Фактически это означает, что их там быть не должно.

Приговор недели: 8 лет строгача бывшему мэру за взятку

Бывший глава Пышмы Виктор Соколов осужден по обвинению в получении взятки. Он проведет в колонии строгого режима 8 лет и заплатит штраф 15 млн рублей. Также суд взыскал с него в пользу государства 1,5 млн рублей и запретил работать в органах власти 5 лет после отбытия срока.

Увольнение недели: директор ОДО

В Окружном доме офицеров в Екатеринбурге сменится руководство. Директор ОДО Андрей Зуев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Зуев подчеркнул, что его увольнение не связано со скандальной БДСМ-вечеринкой, которая прошла в стенах ОДО в ноябре прошлого года.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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