Более 70 отдаленных свердловских деревень досрочно проголосовали на выборах (ФОТО)

В Свердловской области завершилось досрочное голосование в 78 отдаленных населенных пунктах. Их общая численность составляет порядка 3 тысяч человек. В выборах президента РФ приняли участие жители поселков и деревень, военнослужащие некоторых частей, охотники и вахтовики.

Досрочное голосование прошло без нештатных ситуаций, сообщили в областном избиркоме. Члены УИК добирались до избирателей на вездеходах, так как с поселками нет постоянного транспортного сообщения.

Напомним, что основное голосование на президентских выборах пройдет 15, 16 и 17 марта.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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