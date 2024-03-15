Свердловский избирком получил 14 жалоб до начала выборов

Свердловский избирком получил 14 жалоб до начала голосования на выборах президента РФ.

Как сообщила председатель регионального избиркома Елена Клименко, была одна жалоба на принуждение к голосованию в учреждении. Также поступило пять обращений на нарушение порядка предвыборной агитации и одна жалоба на незаконную агитацию во время сбора подписей в поддержку одного из кандидатов. Кроме того, свердловчане жаловались в избирком на плохую работу общественного транспорта (этот вопрос передали в соответствующее ведомство) и на назойливость членов УИК, которые совершали подомовые обходы перед выборами. Факты нарушений во всех случаях не подтвердились.

В первый день голосования на 11 часов дня была зарегистрирована только одна жалоба в Режевском округе – на порядок разъяснения голосования в больнице. Также во время пресс-завтрака с журналистами Елена Клименко получила еще одно обращение по поводу проведения викторины «Опорный край» рядом с избирательными участками. Это заявление будет рассмотрено, сообщила председатель облизбиркома.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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