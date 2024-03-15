Энергетики вышли на круглосуточное дежурство на время президентских выборов

Компания «Россети» обеспечит электроснабжение более 82 тысяч избирательных комиссий и участков на время выборов президента России. С 15 по 17 марта сотрудники и руководители выйдут на круглосуточное усиленное дежурство, чтобы контролировать состояние оборудования. Введен режим технологической тишины.

Об этом сообщил заместитель генерального директора – главный инженер компании Евгений Ляпунов в ходе заседания специального штаба сетевого комплекса с филиалами и дочерними организациями.

Всего от объектов группы «Россети» запитаны около 50 тысяч избирательных участков, еще 32 тысячи питают присоединенные территориальные сетевые организации. Еще до старта выборов энергетики провели комплекс подготовительных мероприятий. В том числе были осмотрены 57 тысяч электросетевых объектов, от которых запитаны участки и комиссии, а с персоналом провели 3500 тренировок. Приняты меры для обеспечения безопасности и объектов, и сотрудников.

На случай возможных аварийно-восстановительных работ готовы около 10 тысяч бригад, в составе которых 51 тысяча человек и 25 тысяч единиц спецтехники. Также совместно с муниципалитетами на избирательных участках установили порядка 12 тысяч резервных источников электроснабжения, в мобильном резерве – еще почти 5 тысяч таких источников.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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