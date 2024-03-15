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Пятница, 15 марта 2024, 13:20 мск

Новости Екатеринбург

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В Свердловской области на президентских выборах работают наблюдатели из девяти стран

В Екатеринбург сегодня прибыли международные наблюдатели для работы на выборах президента РФ. Как сообщили «Новому Дню» в областном избиркоме, за ходом голосования свердловчан будут следить эксперты из девяти стран: Испании, Исландии, Италии, Непала, Бенина, а также из Казахстана, Азербайджана, Белоруссии и Киргизии.

Накануне Центр общественного наблюдения в Екатеринбурге и областной избирком посетили электоральные эксперты из Нигерии, Уганды и Мексики. У них нет широких полномочий как у международных наблюдателей, однако иностранцы активно интересуются организацией президентских выборов в России.

Напомним, выборы главы государства будут идти три дня – 15, 16 и 17 марта. В Свердловской области работают 2446 избирательных участков, они открыты с 8 часов утра до 8 часов вечера.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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Метки / Выборы президента РФ - 2024

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