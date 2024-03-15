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Пятница, 15 марта 2024, 14:21 мск

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Более 20% свердловчан проголосовали на выборах президента РФ к 15:00

Свердловский избирком огласил первые данные по явке на выборах президента РФ.

На 15:00 на избирательные участки пришли 19,14% свердловчан, имеющих право голоса. В системе ДЭГ проголосовали 47,72% от числа подавших заявки. Общая явка с учетом ДЭГ в Свердловской области составила 21,84%.

Итог явки первого дня голосования станет известен после 20 часов, когда закроются избирательные участки. Напомним, выборы президента РФ идут три дня.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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