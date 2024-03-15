Более 20% свердловчан проголосовали на выборах президента РФ к 15:00

Свердловский избирком огласил первые данные по явке на выборах президента РФ.

На 15:00 на избирательные участки пришли 19,14% свердловчан, имеющих право голоса. В системе ДЭГ проголосовали 47,72% от числа подавших заявки. Общая явка с учетом ДЭГ в Свердловской области составила 21,84%.

Итог явки первого дня голосования станет известен после 20 часов, когда закроются избирательные участки. Напомним, выборы президента РФ идут три дня.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube