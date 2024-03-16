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Суббота, 16 марта 2024, 06:39 мск

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В Свердловской области начался второй день президентских выборов

Начинается второй день голосования на выборах президента РФ в Свердловской области. Все 2446 избирательных участков открылись сегодня в 8 часов утра. В регионе также работают шесть временных участков: два – в СИЗО Екатеринбурга, один – в СИЗО Нижнего Тагила, еще три – на территории аэропорта Кольцово, железнодорожного вокзала и студенческого кампуса УрФУ.

Накануне в выборах приняли участие 33,7% избирателей Свердловской области, в том числе 30,42% пришли на избирательные участки, остальные проголосовали электронным способом – всего 65,24% подавших заявление на ДЭГ (данные на 20:00 15 марта).

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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