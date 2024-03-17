В Свердловской области наступил третий день голосования на выборах президента РФ

Сегодня заключительный день выборов президента РФ. В Свердловской области голосование проходит на 2446 избирательных участках, они будут открыты с 8 часов утра до 20 часов вечера. Также сегодня работают все 38 временных участков, в том числе организованные на территории больниц и госпиталей.

Напомним, все избирательные участки оборудованы видеокамерами и видеорегистраторами. Трансляцию хода голосования можно посмотреть в Центре общественного наблюдения, который работает во Дворце молодежи в Екатеринбурге.

Данные о явке на выборах избирком будет публиковать в течение дня четыре раза: на 10:00, 12:00, 15:00 и 18:00.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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