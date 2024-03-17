Явка в Свердловской области к середине третьего дня голосования – более 65%

Явка в Свердловской области на 15:00 часов с учетом дистанционного электронного голосования составила 65,24% (от числа избирателей в регионе). По информации Свердловского избиркома, дистанционно проголосовали 93,25% от числа подавших заявлений на ДЭГ. Напомним, сегодня заключительный день голосования на выборах президента РФ. Последние данные по явке будут известны после 20 часов, когда закроются избирательные участки.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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