Самым протестным районом Екатеринбурга стал Кировский

Самый низкий в регионе процент голосования за Владимира Путина оказался в Кировском районе Екатеринбурге.

По данным избиркома, действующего президента здесь поддержали 73,72% избирателя (в среднем по области – 82,10%). За кандидата от «Новых людей» Владислава Даванкова проголосовали 13,99% (в целом по области – 7,31%).

Самые консервативные екатеринбуржцы живут в Орджоникидзевском районе: за Путина – 78,49%, за Даванкова – 9,84%, за Харитонова – 4,55%, за Слуцкого – 4,11%.

В самом молодом районе, Академическом, за Владимира Путина проголосовали 76% избирателей, за Даванкова – 13,46%, Харитонова – 3,59%, Слуцкого – 4,06%.

Еще более 20,8 тысячи бюллетеней в Екатеринбурге были признаны недействительными.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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