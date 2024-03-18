Свердловский избирком не нашел серьезных нарушений на выборах президента РФ

Свердловский избирком не зафиксировал серьезных нарушений на выборах президента РФ. За три дня голосования комиссия получила 47 обращений, в том числе 17 жалоб. Все они были рассмотрены. Нарушений, которые повлияли бы на волеизъявление свердловчан, не установлено, сообщила председатель ИКСО Елена Клименко.

Так, например, поступали жалобы на досмотр, который проводила полиция у входа на избирательные участки. В комиссии отметили, что в этом нет нарушения закона, так как избиратели были допущены к голосованию, а полицейские просто выполняли свою работу. Некоторые жители жаловались на избыточную информацию о выборах президента РФ. В двух случаях люди сообщили, что не могли дозвониться до УИК, так как в объявлениях был указан неправильный телефон. Эту ошибку исправили, отметили в ИКСО. В Академическом районе в Екатеринбурге женщина пожаловалась на то, что участковая комиссия отказалась выдавать ей бюллетень. Выяснилось, что екатеринбурженка сменила прописку, а пришла на участок по прежней регистрации.

Также Елена Клименко отметила, что были обращения, не связанные с избирательным процессом – они касались проведения викторины «Опорный край». В этом случае избирком переадресовывал вопросы жителей организаторам викторины.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube