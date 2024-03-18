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Понедельник, 18 марта 2024, 16:30 мск

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Свердловская область оказалась лидером УрФО по числу испорченных бюллетеней

Жители Уральского федерального округа испортили почти 120 тысяч бюллетеней, таковы данные из ГАС «Выборы». Так, в Свердловской области признаны недействительными 55 375 бюллетеней, это примерно 2,3% от числа выданных избирателям.

На втором месте Челябинская область, там недействительны оказались 38 138 бюллетеней, это приблизительно 1,9% от числа тех, кто пришел на выборы. На третьем – Курганская область, где испорченным оказался 7591 бюллетень, это примерно 1,53% от общего числа выданных бюллетеней.

В Тюменской области, ХМАО и ЯНАО недействительными признали примерно по 0,75% выданных листов голосования. В абсолютных цифрах это 7661, 8481 и 2715.

Логичным было бы подсчитать, сколько недействительных бюллетеней от общего числа принявших участие в голосовании (в том числе с помощью ДЭГ), однако, во-первых, не каждый недействительный бюллетень был испорчен намеренно, во-вторых, эти подсчеты были бы не вполне корректны, так как электронное голосование не предполагало порчи бюллетеня вовсе.

В Избирательной комиссии Свердловской области напомнили, что недействительным считаются те листы для голосования, в которых нет ни одной отметки, или те, в которых отметок в графах выбора две или больше.

При этом в ИКСО объяснили «Новому Дню», что не считают порчу бюллетеней формой волеизъявления.

Екатеринбург, Елена Сычева

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