«Определенные опасения есть», – уральский турбизнес о перспективах рейсов в Египет и ОАЭ

Конфликт между Ираном и Израилем может поставить на паузу возобновление рейсов из Екатеринбурга в некоторые страны, а в худшем случае – повлиять на полетные программы в Египет и ОАЭ. Сейчас паника на туррынке временно улеглась, но у туристов по-прежнему много вопросов.

«В выходные, конечно, ситуация была печальная. Панические настроения коснулись, наверное, каждого. Была задержка рейсов в Египет, но сейчас все вылеты осуществляются по расписанию. Воздушное пространство не закрыто. Очень надеюсь, что стороны уже прекратили свой конфликт и инцидент исчерпан», – прокомментировала директор сети туристических агентств «Пангея» Анастасия Ермолаева.

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев говорит, что в случае негативного развития событий это может отразиться на полетах из Екатеринбурга. «У нас есть определенные опасения, если развитие ситуации пойдет по негативному сценарию. Это поставит под угрозу существующие воздушные коридоры, возможно, их придется менять. Хотя я не думаю, что есть угроза для тех рейсов, которые уже осуществляются из Екатеринбурга, – прокомментировал Мальцев. – Но конфликт между Ираном и Израилем ставит под угрозу ряд рейсов, возобновление которых мы обсуждали с партнерами. Это восстановление рейсов в Тель-Авив, планы по началу прямого авиасообщения с Тегераном, с Иорданией. Думаю, сейчас переговоры на какое-то время будут приостановлены».

По словам эксперта, опасения в отношении рейсов в Египет тоже не беспочвенны. Но многое будет зависеть от событий ближайших дней.

Туристам, которые сейчас находятся в Египте и ОАЭ, в случае возникновения вопросов советуют обращаться к представителям туроператора. «Всю ответственность за туриста – за его безопасность, перемещения в стране пребывания – несет туроператор. Все туристы, когда прилетают в страну, встречаются с гидами, обмениваются с ним контактами. Современные средства связи позволяют оперативно решить все вопросы в мессенджерах, – говорит Анастасия Ермолаева. – Конечно, если туристы попали уже в какое-то ЧП, тогда нужно звонить в посольство России в стране пребывания».

Как сообщал «Новый День», в выходные Иран предпринял массированную атаку по Израилю с применением беспилотников и ракет в ответ на авиаудар по иранскому консульству в Дамаске в начале апреля. По данным Армии обороны Израиля, Иран выпустил по израильской территории более 300 дронов, крылатых и баллистических ракет – 99% из них были перехвачены. Многие рейсы из России в Египет были задержаны на несколько часов. Сейчас ситуация нормализовалась.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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