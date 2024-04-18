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Четверг, 18 апреля 2024, 14:52 мск

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В бизнес-залах Кольцово ветеранов будут обслуживать бесплатно

С 1 по 12 мая участникам и инвалидам Великой Отечественной войны будет доступно бесплатное обслуживание в бизнес-залах терминалов внутренних и международных авиалиний, а также в VIP-терминале международного аэропорта Кольцово. Эти же условия распространятся на одного сопровождающего.

«Сотрудники авиагавани готовы оказывать героям Великой Отечественной войны всемерное содействие и помощь при регистрации авиабилетов, оформлении багажа, прохождении предполетного досмотра», – отметили в пресс-службе аэропорта.

Также в этот период фронтовики смогут бесплатно упаковать свой багаж.

Для получения услуг пассажирам достаточно будет предъявить удостоверение ветерана Великой Отечественной войны.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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