На Урале сняли фильм про агитбригаду времен Великой Отечественной войны

На Урале закончились съемки художественного короткометражного фильма «Агитбригада». Проект реализован частным универсальным театром Theatrum (Верхняя Пышма), совместно с кинокомпанией V&T agency (Екатеринбург), при участии Музейного комплекса (Верхняя Пышма) и Екатеринбургского государственного театрального института.

Как говорят авторы фильма, ими была снята история о том, как во время Великой Отечественной войны уральские артисты объединялись для того, чтобы на передовой поддерживать боевой дух наших солдат. На машинах, которые в народе называли «полуторка», артисты ездили с выступлениями на передовую. Выступали при любых погодных условиях, на любой площадке: в лесу, поле, госпитале, на линии фронта. Люди везли с собой костюмы, музыкальные инструменты и реквизит.

«Со дня Победы прошло 80 лет. Конечно, уже мало кто из ныне живущих помнит те времена и даже тех, кто мог, что называется, от первого лица – из воспоминаний родных, близких, знакомых – о них рассказать. Много чего уже написано и снято об «окопной правде», но не бывает много историй о великих событиях в биографии нашей страны. И то, что мы сейчас пытаемся рассказать о сугубо мирных людях, по воле души отправившихся на фронт, чтобы поддержать и вдохновить идущих в бой, откроет новую страницу в большой книге истории нашей Родины», – рассказывает автор идеи фильма Евгений Гапонов, директор частного универсального театра Theatrum.

Сценарий фильма «Агитбригада» основан на реальных событиях. В его основу легли истории уральских артистов, которые во времена Великой Отечественной выступали на передовой. Примером тому являются судьбы Капитолины Авериной (театр драмы), Виктора Кичигина (театр драмы), Владимира Курочкина (театр музыкальной комедии, в последствии худрука театра, главреж, лауреат множества наград) и многих других.

«Фильм о нашей профессии – не про самолюбование, не про успех, а про служение в этом деле: про глоток свежего воздуха для людей, которые попали в настоящий ад», – рассказывает студент ЕГТИ, исполнитель главной роли Константин Доминский.

На сегодняшний готовность фильма составляет 90%. Премьера «Агитбригады» пройдет на Телеканале ОТВ 9 мая 2024 года.

Екатеринбург, Елена Васильева

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