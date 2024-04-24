На медиаэкранах покажут записи «Бессмертного полка» только прошлых лет

Медиаэкраны Екатеринбурга в этом году будут задействованы в проведении акции «Бессмертный полк», но видеоролики уже смонтированы, и добавить туда новую информацию о ветеранах не получится.

Об этом сообщил, отвечая на вопрос «Нового Дня», руководитель исполкома штаба регионального отделения «Бессмертный полк России» Павел Ежов.

«Безусловно, экраны будут использоваться. У нас сейчас ведутся переговоры с департаментом внутренней политики. Поскольку информация свежая, мы пока не можем точное число назвать, – сказал Ежов. – Что касается достоверности информации. У нас фильмы сгенерированы из участников прошлых лет. В этом году мы новых не добираем. Фильмы готовы, фильм по героям нашего региона идет 4,5 часа, он будет транслироваться. Как закончится, будет повторяться. Информация там отмодерирована, и она достоверна».

Павел Ежов также добавил, что и на сайте «Бессмертного полка» в этом году портретов не прибавилось. «Практика показала, что это пространство исчерпано. Все желающие уже разместили фотографии своих героев. Вся информация отмодерирована. В этом году портретов не добавляется, посмотрим, что будет в следующем году».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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