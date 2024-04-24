Футболки, детские коляски, личные самолеты: где разместить портрет деда-героя

Акция «Бессмертный полк» в этом году не будет проходить в формате общегородских шествий, но организаторы предлагают новые способы почтить память участников Великой Отечественной войны.

Об этом рассказал на пресс-конференции руководитель штаба регионального отделения «Бессмертный полк России» по Свердловской области Сергей Боровиков.

По его словам, в 2023 году, когда шествие было отменено, людям очень полюбились альтернативные форматы. Например, портрет героя на одежде – куртке или футболке. Довольно часто размещают фотографии участников войны на транспорте – общественном, служебном, частном. «Если у кого-то есть самолет, можете разместить фотографию деда на нем», – пошутил Сергей Боровиков. Бывает, что портреты героев крепят даже на детских колясках.

Перед Днем Победы тема «Бессмертного полка» обязательно найдет отражение в программе школ. В учебных заведениях пройдут линейки и уроки «Разговоры о главном». Поскольку оставшиеся в живых участники Великой Отечественной войны сейчас уже находятся в очень преклонном возрасте, в школы будут приглашать участников СВО. «Они защищали отечество, им есть что рассказать ребятам», – отметил Сергей Боровиков.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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