Владимир Якушев стал первым заместителем Валентины Матвиенко

Секретарь Генсовета «Единой России», бывший полпред президента в УрФО Владимир Якушев избран первым заместителем председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ.

Кандидатуру Владимира Якушева на этот пост предложила сама спикер верхней палаты Валентина Матвиенко, сообщив, что губернатор Тюменской области уже наделил Якушева полномочиями члена Совета Федерации. Валентина Матвиенко выразила уверенность, что Владимир Якушев справится с этой работой.

Кандидатуру бывшего полпреда утвердили единогласно – его поддержали 155 присутствующих сенаторов.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин освободил Владимира Якушева от должности полпреда в Уральском федеральном округе.

Как уже сообщал «Новый День», Владимир Якушев занял пост уральского полпреда в ноябре 2020 года. До этого он два года занимал пост главы федерального минстроя. С 2005 по 2018 год он руководил Тюменской областью. До прихода на госслужбу Владимир Якушев был президентом «Запсибкомбанка». Эксперты отмечали, что Владимир Якушев сам имеет успешный опыт руководства регионом, а потому будет очень строго спрашивать с губернаторов.

15 июня 2024 года Владимир Якушев получил назначение секретарем Генсовета «Единой России» и с того времени совмещал два поста.

Екатеринбург, Тюмень, Елена Владимирова

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