Турналог, запрет на пропаганду чайлдфри и комета: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО)

На этой неделе в Екатеринбурге обсуждали громкие законодательные инициативы – о введении туристического налога и о запрете пропаганды бездетности. Чувствуется приближение Нового года – городские власти начали искать подрядчика для строительства ледового городка. Астрономы-любители всю неделю искали в небе комету. О самых важных событиях недели – в традиционном обзоре РИА «Новый День».

Мэрия показала, как будет выглядеть ледовый городок

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс по поиску подрядчика для строительства ледового городка в историческом сквере. Стоимость муниципального контракта – 24 млн 450 тысяч рублей. Изо льда изготовят стены, горки, лабиринт, фигуры зайцев, оленя, несколько маленьких елочек, фигуру Змеи – символа следующего года по восточному календарю. Кроме того, в городке появятся четыре пластиковых фигуры снеговиков с музыкальными инструментами, Дед Мороз и Снегурочка. Также на этой неделе объявили, что в середине декабря на площади 1905 года появится каток.

В Екатеринбурге введут туристический налог

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подтвердил, что с 2025 года в уральской столице будет введен новый сбор для гостиниц. По словам мэра, доходы от турналога будут направлены на установку знаков туристической навигации, теплых туалетов и поддержку фестивалей, которые привлекают в город гостей. Однако в Уральской ассоциации туризма считают введение налога преждевременным.

Депутаты запретили пропаганду чайлдфри

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды чайлдфри. Депутат от Свердловской области Максим Иванов в своем телеграм-канале пояснил, как будет работать закон, и привел примеры, кого будут штрафовать, а кого – нет:

Над Уралом пролетела комета C/2023 A3

На этой неделе на Урале наблюдали за яркой кометой C/2023 A3. Астроном-любитель из Ирбита Илья Янковский поделился с «Новым Днем» впечатляющим снимком, сделанным 14 октября в Ирбитском районе Свердловской области.

Первые жертвы тонкого льда

В понедельник в Пригородном районе два ребенка погибли, провалившись под наледь в Пушкинском болоте в поселке Новоасбест. 9-летние девочка и мальчик гуляли неподалеку от дома без взрослых. Спасти их не успели.

Полуторамесячного ребенка убил дед

16 октября Екатеринбург потрясло чудовищное преступление. Неоднократно судимый 45-летний мужчина ночью вернулся домой с работы, и его взбесил плач младенца – внука его сожительницы. По версии следствия, дед убил младенца, ударив о стену. После совершения преступления он скрылся, его искали более 150 сотрудников полиции. Через несколько часов подозреваемого задержали.

Адвокат Кучина Жанна Калегина сообщила журналистам, что обвиняемый в момент трагедии не был пьян, убивать ребенка не хотел, что произошло – объяснить пока не может. Оценить его вменяемость адвокат отказалась, сославшись на то, что она не специалист. Суд отправил фигуранта под арест на два месяца.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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