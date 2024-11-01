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Пятница, 1 ноября 2024, 14:56 мск

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В Пионерском поселке начался снос шести старых домов

Фото: ГК «Самолет»

1 ноября на улице Вилонова (микрорайон Пионерский поселок) начался снос сразу шести старых двухэтажных домов в рамках реализации проекта комплексного развития территории (КРТ).

Демонтаж проходит с применением современной строительной техники, что позволит быстро и эффективно произвести работы, не создавая неудобств для горожан. Все жители ветхих построек – более 60 семей – уже переехали в современные квартиры за счет девелопера, ГК «Самолет».

После окончания сноса здесь начнется строительство четырех многоквартирных корпусов переменной этажности – от 14 до 32 этажей. В ЖК будет 800 квартир, паркинг на 447 машиномест и детский сад для 100 малышей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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