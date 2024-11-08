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Пятница, 8 ноября 2024, 11:29 мск

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Вокруг больницы № 41 вырастет новый жилой квартал

Администрация Екатеринбурга утвердила новую площадку для КРТ в Юго-Западном районе. Застройка будет вестись в границах улиц Начдива Васильева – Репина – Ленинградской. На этом участке находятся городская больница № 41 и детская поликлиника.

Как сообщили в мэрии, площадь территории под жилой квартал составит 13 316 квадратных метров. Максимальный показатель плотности застройки – 60 тысяч квадратных метров на гектар.

На участке планируется построить детский сад и школу, а также объекты здравоохранения, культурно-досуговые и спортивные объекты. Здесь появятся торгово-развлекательные центры, будут предусмотрены парковочные зоны.

«Задачей КРТ является обновление жилого фонда Екатеринбурга и создание комфортных условий для горожан. В этом году планируется вовлечь шесть новых площадок с жилой застройкой. Благодаря реализации КРТ уральская столица получит 1,5 тысячи учебных мест и прирастет 850 000 квадратных метров жилья», – сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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