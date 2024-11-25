В Екатеринбурге объявили конкурс на лучшее новогоднее оформление – для предприятий и горожан

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на лучшее новогоднее оформление. Принять в нем участие могут не только предприятия и организации, но и горожане – с фотоснимками на тему «Зимний Екатеринбург». Заявки принимаются с 2 по 23 декабря.

Украсить в праздничном стиле можно фасад здания, витрину, входную группу или придомовую территорию. Конкурс пройдет в два этапа. На первом, до 14 января, экспертная комиссия отберет пять претендентов с наиболее интересными работами. На втором этапе, до 21 января, жюри определит победителей по 21 номинации. Председателем жюри станет глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

«К праздникам преобразятся около 10 тысяч предприятий. Гирляндами и инсталляциями будут украшены фасады, входные группы зданий, витрины, социальные учреждения, дворы, парки. Создание особой атмосферы в городе – неотъемлемая часть новогоднего волшебства. Считаю важным создать эту атмосферу для наших жителей и гостей, а в особенности – для детей», – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Награждение победителей и призеров конкурса состоится в период с 22 по 31 января 2025 года, сообщили в пресс-службе мэрии.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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