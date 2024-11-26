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Вторник, 26 ноября 2024, 10:24 мск

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На Уралмаше вместо домов 1940-х годов построят новое жилье и детский сад

Администрация Екатеринбурга утвердила еще одну площадку под комплексное развитие территории – в квартале улиц Бакинских Комиссаров, Калинина и переулка Симбирского.

Как сообщает пресс-служба мэрии, сейчас на территории площадью 20 996 кв. м расположены шесть домов, построенных в конце 1940-х годов. Вместо них выигравший торги застройщик возведет новые жилые дома, детский сад минимум на 100 мест, а также универсальный спортивный объект. Кроме того, девелопер восстановит инженерные сети, находящиеся на площадке. Дворы благоустроят, а вдоль домов проложат дороги и создадут парковки.

На реализацию проекта дано 5 лет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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