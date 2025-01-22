Ледовый городок в Историческом сквере посетили 200 тысяч человек

За время работы ледового городка в Историческом сквере его посетили 200 тысяч человек – 140 тысяч в дни каникул и еще 60 тысяч – после их окончания, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. Год назад за три недели работы праздничную площадку на площади 1905 года посетили 34,5 тысячи человек.

Как уже сообщал «Новый День», в этом году Ледовый городок переехал в Исторический сквер, что позволило значительно увеличить его площадь. На прошлом месте, площади 1905 года, вместо него открылся каток, который продолжит свою работу до 16 февраля. Ледовый городок работал до вечера 19 января. В этот день горожане традиционно собрались на фестивале «Ледяной штурм»: скалолазы покорили ледовые вершины, а дети нарисовали около 60 рисунков гуашью на объектах в городке.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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