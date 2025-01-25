Арест экс-министра, суд над депутатом и выборы главы «золотого города»: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО)

Уходящая неделя запомнится екатеринбуржцам в основном громкими судебными и криминальными новостями. Бывшего министра ЖКХ отправили под арест, а депутата городской думы начали судить. В Каменске-Уральском следователи и полиция нашли подозреваемого в жутком преступлении – убийстве 7 человек в ночь на 1 января 1993 года. Об этом и многом другом – в традиционном обзоре «Нового Дня».

Арестован бывший министр ЖКХ Николай Смирнов

24 января Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под арест экс-министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова на время следствия. Бывший чиновник будет находиться в СИЗО до 17 марта. Ранее стало известно, что Смирнова задержали в кардиоцентре по подозрению во взятке в особо крупном размере. Отставка состоялась неделей ранее. Смирнов проработал в должности министра почти 14 лет. В последний год в поле зрения силовиков оказались сразу два его зама – Игорь Чикризов, которому в итоге не было предъявлено никаких обвинений, однако он ушел в отставку по состоянию здоровья, и Андрей Кислицин, который стал фигурантом уголовного дела о коррупции.

Уголовные дела в отношении министров на Урале возбуждали и в прошлые годы. «Новый День» вспомнил, как это было.

Депутата ЕГД судят за ограничение конкуренции

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга начал рассматривать уголовное дело в отношении депутата гордумы Виталия Чачина. Ему предъявлено обвинение в ограничении конкуренции (п. «а» ч.2 ст. 178 УК РФ). Претензии к народному избраннику от партии «Единая Россия» возникли у Федеральной антимонопольной службы, которая усмотрела картельный сговор, в котором участвовала компания Чачина «Сити Билдинг», при заключении контракта на 66,5 млн рублей на строительство моста в Челябинской области.

Найден обвиняемый в убийстве 7 человек в 1993 году

В Каменске-Уральском арестован 52-летний житель Амурской области, которого обвиняют в убийстве семи человек, в том числе двоих детей, совершенном в январе 1993 года.

По версии следствия, тогда фигурант познакомился на вокзале с жителями Каменска-Уральского, которые пригласили его к себе встречать Новый год. В квартире преступник устроил настоящую бойню. Он убил хозяина квартиры, его жену, двоих детей и трех родственников из Перми. Убийцу много лет не могли найти, так как с жертвами его ничего не связывало, а из Свердловской области он сразу уехал.

В Березовском почти выбрали мэра

В Березовском завершила работу комиссия по отбору кандидатов на пост главы города. Для голосования местной думе предложат двух кандидатов из десяти: действующего главу Евгения Писцова и сотрудницу городской администрации Юлию Маслакову. Голосование состоится в ближайшие дни.

Мэрия Екатеринбурга определилась с перевозчиками

В Екатеринбурге завершились аукционы на право заключения с муниципалитетом брутто-контрактов на обслуживание автобусных маршрутов. Девять перевозчиков выиграли 32 лота, включающих 107 городских маршрутов.

Два екатеринбургских театра претендуют на «Золотую маску»

В Екатеринбурге снова есть номинанты на высшую театральную премию России. Спектакль Свердловского театра музыкальной комедии «Баядера» выдвинут на «Золотую маску» в двух номинациях: «Лучшая оперетта» и «Лучшая работа художника по костюмам в музыкальном театре» (Татьяна Ногинова). Спектакль «Любой ценой» Свердловского театра драмы претендует сразу на четыре награды: лучший спектакль, лучшая работа художника по свету (Тарас Михалевский), лучшая женская роль (Евгения Бурмака – Кэтрин Уинслоу) и лучшая мужская роль (Константин Шавкунов – сэр Роберт Мортон).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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