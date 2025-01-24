История уголовных дел уральских министров: не сел никто

Сегодня стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова. «Новый День» решил вспомнить, какие еще областные министры из команды губернатора Куйвашева сталкивались с преследованием со стороны компетентных органов и чем это закончилось.

Первым министром Свердловской области, который попал под суд, стал Александр Сидоренко, который с марта 2010 года по февраль 2016 года возглавлял областной минтранс. Ему предъявили обвинение в незаконном участии в предпринимательской деятельности.

По версии следствия, Сидоренко, работая министром, одновременно являлся фактическим владельцем 70% доли в ООО «УралДорТехнологии», оформленной на его тещу, а также 100% доли в ООО «УралТрансПетролиум», учредителем которого выступил его брат. Чиновник фактически распоряжался их финансовыми средствами, давал указания об участии в муниципальных аукционах, о заключении контрактов и так далее. По неофициальным данным, за несколько лет компании получили по госконтрактам более 2,5 млрд рублей. Однако в декабре 2017 года уголовное дело в отношении Сидоренко было прекращено. Это связано с истечением срока давности уголовного преследования.

В одно время с Александром Сидоренко в областном правительстве работал министр здравоохранения Аркадий Белявский. В 2016 году он ушел в отставку. Через несколько месяцев появились слухи о якобы возбужденном в отношении него уголовном деле и его задержании сотрудниками ФСБ в санкт-петербургском аэропорту Пулково. В тот день в беседе с корреспондентом NDNews.ru экс-глава регионального минздрава сообщил, что находится за границей и не знает причин, по которым был сделан вброс «дезы» об его аресте.

Самым долгим и запутанным стало уголовное дело бывшего главы МУГИСО Алексея Пьянкова. Оно было возбуждено в 2016 году по «коррупционной» статье, несколько месяцев министр провел под арестом. Следователей заинтересовала сделка по выкупу особняка на ул. Репина, 5с, который снесли в рамках подготовки территории Центрального стадиона к ЧМ-2018. По версии следствия, здание было продано по завышенной стоимости, а чиновники МУГИСО получили за это «откат» в размере 31,5 миллиона рублей.

Арест Алексея Пьянкова

В июне 2021 года Алексею Пьянкову и его бывшим замам Артему Богачеву и Константину Никанорову, а также еще восьмерым фигурантам было предъявлено обвинение за растрату государственной собственности и злоупотребление должностными полномочиями. К пяти эпизодам коррупции добавились еще десять по вышеупомянутым статьям. Кроме того, Пьянкову вменяют создание ОПГ – организованной преступной группы, которая действовала на территории региона в течение пяти лет, с 2012 по 2016 гг. Тогда же губернатор Евгений Куйвашев заявил журналистам: «Я к Алексею Пьянкову отношусь так же, как и раньше. Уверен, что по истечении 6 лет наши правоохранительные органы разберутся и поставят в этом вопросе точку».

В ноябре 2022 года появилась информация, что Алексей Пьянков ушел добровольцем на СВО. По данным СМИ, он сделал это за несколько дней до окончания срока ознакомления с материалами уголовного дела, по которому проходит главным обвиняемым.

В июле 2024 года Верховный суд РФ рассмотрел представление заместителя Генерального прокурора России Игоря Ткачева и признал незаконным решение Свердловской призывной комиссии о мобилизации подследственного чиновника. Эксперты предположили, что экс-министр может быть принудительно возвращен из зоны СВО для продолжения расследования громкого дела о коррупции в МУГИСО.

В ноябре 2024 года в Екатеринбурге начался суд над бывшим министром транспорта Василием Старковым. Он обвиняется в получении крупной взятки за протекцию в госконтрактах на дорожное строительство. Старков ушел с министерского поста еще в ноябре 2023 года, когда силовики начали им активно интересоваться.

Весной 2024 года экс-чиновник уехал в зону СВО, но его принудительно вернули. Старкову назначили домашний арест, но затем сменили меру пресечения на подписку о невыезде. На первое заседание суда по своему уголовному делу экс-министр пришел самостоятельно в окружении адвокатов. Сегодня в Кировском суде должно состояться очередное заседание по его делу.

«Новый День» будет следить за развитием событий.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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