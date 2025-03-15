Открытие «УГМК-Арены», карантин в лицее и возвращение грязи: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО)

Уходящая неделя в Екатеринбурга оказалась достаточно насыщенной. Болельщики радовались долгожданному открытию новой ледовой арены, защитники Березовой рощи праздновали неоднозначную победу, и почти все екатеринбуржцы переживали из-за возвращения легендарной городской грязи. Об этом и многом другом подробнее – в итогах РИА «Новый День».

Открытие «УГМК-Арены»

На этой неделе состоялось долгожданное открытие новой ледовой арены в центре Екатеринбурга. 10 марта ХК «Автомобилист» сыграл с ЦСКА. Игру посетили 10 489 болельщиков, это новый рекорд посещаемости домашних матчей екатеринбургского клуба (ведь старый КРК «Уралец» вмещал всего 5,5 тысячи зрителей). Хозяева уступили со счетом 3:4. Но уже через несколько дней «шоферы» обыграли нижегородский «Торпедо» на домашнем льду со счетом 2:1.

Конфликт вокруг Березовой рощи объявлен исчерпанным

Неформальный лидер защитников Березовой рощи Денис Каракоз заявил, что в переговорах с администрацией города найден компромисс. Судебный иск о признании рощи особо охраняемой территорией будет отозван. Взамен мэрия сама признает 22 га рощи особо охраняемой зоной. Этот план приняли те активисты, которые были истцами в судебном процессе. Но другие жители Академического уже назвали договоренность несправедливой – теперь стройка переместится к их домам, а появление школы, наоборот, отодвинется.

Лицеисты УрФУ подхватили норовирус

На этой неделе ученики специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета (лицея УрФУ), живущие в общежитии, массово обращаются к медикам с симптомами кишечной инфекции. Более 30 подростков 16-18 лет заболели острым гастроэнтеритом. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

Екатеринбургская грязь вернулась

В начале недели в Свердловской области прошли сильные снегопады. За сутки выпало втрое больше снега, чем за весь февраль. К концу недели температура воздуха поднялась выше нуля, и снег растаял. Улицы Екатеринбурга покрылись грязью. Вице-мэр Алексей Бубнов, как и два года назад, не советует горожанам надевать белую обувь. Тем не менее администрация Екатеринбурга отчиталась об уборке улиц от грязи и мусора.

Восстановлен памятник архитектуры, 30 лет стоявший заброшенным

В пятницу после длительной реставрации открылся объект культурного наследия – Дом городского головы Ильи Симанова на ул. Попова, 4. Усадьба была построена в 1880-1890-х годах, ее хозяином был купец первой гильдии Илья Симанов, который в 1884-1894 гг. занимал пост главы Екатеринбурга. В постсоветский период здание особняка было заброшено и долгие годы разрушалось. Городские власти долго не могли найти инвестора, который взял бы на себя восстановление памятника архитектуры.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube