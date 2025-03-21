В Екатеринбурге установят памятные таблички на дома ветеранов Великой Отечественной войны

Городская комиссия по топонимике присвоила наименования сразу нескольким зеленым зонам и новым улицам в Екатеринбурге. Также было принято решение обозначить место жительства ветеранов Великой Отечественной войны к празднику 80-летия Победы.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, главное решение комиссии – установить на фасады домов, где проживают ветераны Великой Отечественной войны, памятные таблички. Сегодня в Екатеринбурге проживают более двух тысяч фронтовиков, тружеников тыла, узников концлагерей и гетто, а также других свидетелей тех событий.

Кроме того, в городе установят несколько мемориальных досок. Первая появится на фасаде здания на улице Свердлова, 30, и увековечит память участника Великой Отечественной войны Александра Корниенко, жившего там с 1955 по 1962 годы.

Вторая будет посвящена участнику Великой Отечественной войны и начальнику Свердловской железной дороги с 1956 по 1972 годы Вячеславу Егорову. Доску установят на доме по улице Челюскинцев, 9, где выдающийся уралец проживал с 1956 по 1983 год.

Также комиссия определила наименования зеленой зоны вдоль улицы Белинского от Куйбышева до Декабристов. Теперь аллея, тянущаяся от улицы Декабристов до общежития колледжа имени Ползунова, названа в честь студентов-фронтовиков. Напомним, на этом настаивали горожане. На участке растут деревья, которые посадили студентки бывшего училища в честь одногруппников, ушедших на фронт.

Одновременно эта же аллея будет носить имя Аникиты Ярцова, знаменитого горнозаводского промышленника Российской империи и выпускника Екатеринбургской горной школы (сейчас колледж имени Ползунова).

Оставшаяся часть аллеи, которая протянулась до Института естественных наук и математики УрФУ, получила название «Сквер Ильи Кормильцева», как и планировалось ранее. Локация выбрана не случайно – уральский поэт и автор песен рок-группы «Наутилус Помпилиус» Илья Кормильцев был выпускником химфака университета.

Помимо этого комиссия присвоила название перспективной улицы в микрорайоне «Академический-2» в честь кинорежиссера Ярополка Лапшина. Коллективные сады, расположенные у пересечения улиц Свердловской и Леваневского, получили название «Магистраль-2».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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