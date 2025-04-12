Визит космонавта, возвращение «Бессмертного полка» и внезапный снег: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО)

Уходящая неделя запомнится свердловчанам внезапным снегопадом, который обрушился на регион в ночь на пятницу. Кроме того, в последние несколько дней прозвучали знаковые заявления, посвященные предстоящим праздникам: космонавт Сергей Прокопьев рассказал уральцам о планах Роскосмоса, а врио губернатора Денис Паслер подтвердил, что в День Победы впервые за три года состоится шествие Бессмертного полка. Подробнее – в материале РИА «Новый День».

«Бессмертному полку» – быть

На этой неделе врио губернатора Свердловской области Денис Паслер подтвердил, что шествие «Бессмертного полка» на День Победы в этом году состоится в четырех городах трудовой доблести: Екатеринбурге, Верхней Пышме, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском. Жителей остальных городов и районов Паслер призвал разместить портреты и истории родственников-фронтовиков на личных автомобилях или в соцсетях. Перед этим мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что запрос на проведение акции очень высокий. «Если это будет очный формат, мы ожидаем около 150 000 участников. «Виртуальный Бессмертный полк» тоже будет применяться», – сказал глава Екатеринбурга. Кроме того, в мэрии областного центра раскрыли план программы празднования 80-летия Победы.

Космонавт рассказал о новой космической станции и будущем полете на Луну

В преддверии Дня космонавтики с земляками-уральцами встретился космонавт-испытатель Сергей Прокопьев. Он рассказал, что в 2028 году к Луне отправится российский космический корабль для ее освоения, а в 2026-2027 г. в России построят собственную орбитальную станцию для мониторинга и освоения Заполярья. Кроме того, Сергей Прокопьев поведал, как уживаются на МКС американцы и русские, и что в профессии космонавта самое неприятное.

Внезапный апрельский снег

Под конец рабочей недели Екатеринбург и окрестности завалило снегом. По подсчетам синоптиков, с 8 часов утра 10 апреля до 8 часов утра 11 апреля в Екатеринбурге выпало 63% месячной нормы осадков. Высота снежного покрова утром составила 7 см. Во многих районах снег налипал на провода и ветки деревьев, дороги покрылись льдом.

«Автомобилист» завершил сезон после проигрыша «Ак Барсу»

В понедельник, 7 апреля, ХК «Автомобилист» вылетел из первого раунда Кубка Гагарина и завершил сезон. Команда уступила казанскому «Ак Барсу» со счетом 1:2 в решающем седьмом матче плей-офф. Победная шайба была заброшена во втором овертайме на 84-й минуте – это самый длинный матч №7 в истории розыгрыша Кубка Гагарина. Однако екатеринбургский клуб считает, что судейство в овертайме было предвзятым, и заявил, что обратится в спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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