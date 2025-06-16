российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 16 июня 2025, 16:24 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Избиркомы пройдут тренировки на случай ЧС во время выборов

Глава избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко рассказала, как будет обеспечиваться безопасность на досрочных выборах губернатора региона.

«Мы проводим обязательное обучение всех членов УИК. Причем это не только инструктаж, а полноценные тренировки для отработки алгоритма действий в чрезвычайных ситуациях. В этих учениях задействованы кинологи, полиция, МЧС, иногда даже спецтехника. Все серьезно. Мы старается предусмотреть все возможные внештатные ситуации – пожар в помещении, звонок лжеминера, отключение электроэнергии и многое другое. Главное, чтобы члены участковых комиссий в этот момент не растерялись и знали, что нужно делать», – рассказала «Новому Дню» Елена Клименко.

Председатель избиркома подчеркнула, что тренировки членов комиссий проводятся ежегодно. Как показали выборы президента РФ, которые проходили в марте 2024 года, свердловские УИК оказались готовы к нестандартным ситуациям. В регионе было зарегистрировано три случая, когда избиратели под влиянием телефонных мошенников пытались залить зеленкой или испортить урны с бюллетенями. Эти провокации были пресечены и не повлияли на результаты голосования.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Выборы губернатора Свердловской области

Выборы губернатора пройдут в три дня и без досрочного голосования / Выборы свердловского губернатора пройдут с использованием ДЭГ / Кандидатам в губернаторы потребуется поддержка 120 депутатов / Выборы губернатора Свердловской области назначены / Профильный комитет заксо одобрил дату выборов губернатора / Единороссы спросили Паслера о метро, воспитании детей и карьере на госслужбе / Паслер и Орлов встретятся с единороссами в рамках подготовки к праймериз / Дмитрий Медведев прилетит в Екатеринбург

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Выборы, Общество, Россия, Выборы губернатора Свердловской области,