Приговор убийце Далера Бобиева, обвал офисника и подготовка к выборам: итоги недели РИА «Новый День» (ФОТО)

На этой неделе в Екатеринбурге вынесли приговор по одному из самых резонансных дел последних лет – убийству 4-летнего приемного мальчика Далера. В Березовском наконец завершились выборы главы, а областной избирком завершил прием документов от кандидатов в губернаторы Свердловской области.

Убийцу 5-летнего мальчика приговорили к 24 годам колонии

28 июля Свердловский областной суд огласил приговор Веронике Наумовой, обвиняемой в жестоком убийстве приемного ребенка Далера Бобиева. Два года назад это преступление потрясло всю страну. Наумову приговорили к 24 годам колонии общего режима. Ее племянника Даниила Егольникова, который принимал участие в истязании мальчика, приговорили к 5 годам колонии.



Трехэтажное здание обвалилось на Елизавете

Часть 3-этажного кирпичного здания в промзоне на Елизавете рухнула около 15 часов 29 июля. Обрушились перекрытия на втором и третьем этажах. К счастью, пострадавших не было. Из трехэтажки успел эвакуироваться 21 человек.

Офисные помещения после ЧП пустуют. Арендаторам пока запрещено заходить внутрь, они не могут забрать оставшиеся вещи.

На Урале ограничили мобильный интернет

В Свердловской области вводят временное ограничение и замедление мобильного интернета. Это делается для усиления безопасности, сообщила Антитеррористическая комиссия региона. «В условиях, когда услуги мобильной связи работают нестабильно, рекомендуем пользоваться проводным интернетом или Wi-Fi, заранее продумывать маршруты движения с помощью офлайн карт, а также рассмотреть возможность альтернативных способов оплаты, не зависящих от интернета», – говорится в сообщении.

В Березовском избран новый-старый мэр

В Берёзовском наконец-то появился новый мэр, он же старый. По итогам голосования в думе город еще на 5 лет возглавил Евгений Писцов. На заседании думы присутствовали 18 из 25 депутатов, из них 16 проголосовали за Евгения Писцова, два бюллетеня признаны недействительными.

Кандидаты в губернаторы сдали документы на регистрацию

На этой неделе кандидаты в губернаторы сдали в избирком подписи муниципальных депутатов в свою поддержку, а также предложили по три претендента на пост сенатора Совета Федерации. С задачей справились пятеро. Это Денис Паслер (ЕР), Андрей Кузнецов (СРЗП), Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР), Рант Краев («Новые люди»).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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