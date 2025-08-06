Уральские участники СВО смогут проголосовать на выборах губернатора в ДНР

Свердловские военнослужащие, которые в день выборов губернатора будут находиться в зоне специальной военной операции, все равно смогут принять участие в голосовании.

Как сообщили в областном избиркоме, для них откроют четыре экстерриториальных избирательных участка в Донецкой Народной Республике. Кроме того, они смогут воспользоваться механизмом дистанционного электронного голосования.

«Это решение принято после тщательной и согласованной работы с нашими военнослужащими. Участие в региональных выборах является для ребят значимым событием, связывающим с малой родиной, ее жизнью», – заявила председатель избиркома Елена Клименко.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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