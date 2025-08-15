Больше двух тысяч уральцев из труднодоступных деревень проголосуют досрочно

В семи муниципалитетах Свердловской области будет организовано досрочное голосование по выборам губернатора для жителей отдаленных и труднодоступных деревень.

Как сообщили в областном избиркоме, досрочное голосование планируется провести на 21 избирательном участке в 48 отдаленных населенных пунктах для 2119 человек в Бисертском, Гаринском, Ивдельском, Серовском, Сосьвинском, Шалинском районах и ЗАТО Свободный.

Досрочное голосование планируется провести в период с 5 по 10 сентября 2025 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

