российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 15 августа 2025, 09:14 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Больше двух тысяч уральцев из труднодоступных деревень проголосуют досрочно

В семи муниципалитетах Свердловской области будет организовано досрочное голосование по выборам губернатора для жителей отдаленных и труднодоступных деревень.

Как сообщили в областном избиркоме, досрочное голосование планируется провести на 21 избирательном участке в 48 отдаленных населенных пунктах для 2119 человек в Бисертском, Гаринском, Ивдельском, Серовском, Сосьвинском, Шалинском районах и ЗАТО Свободный.

Досрочное голосование планируется провести в период с 5 по 10 сентября 2025 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Выборы губернатора Свердловской области

В избирательном бюллетене у пяти кандидатов в губернаторы будет шесть фамилий (ФОТО) / Сотрудники избиркомов начали подомовой обход перед выборами / Уральские участники СВО смогут проголосовать на выборах губернатора в ДНР / Их осталось пятеро. Свердловский избирком утвердил окончательный список кандидатов в губернаторы / Уже 2% уральцев заявили о желании выбирать губернатора в интернете / Кандидаты в губернаторы уже потратили на предвыборную кампанию 22,8 млн рублей / Депутаты, чиновники и немного бюджетников: кого кандидаты в губернаторы предлагают в Совет Федерации / Пятерых кандидатов в губернаторы поддержали по 126 депутатов, одного – один, одного – ноль

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Выборы, Россия, Выборы губернатора Свердловской области,