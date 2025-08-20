российское информационное агентство 18+

Больше 120 тысяч уральцев решили выбирать губернатора в интернете

Уже 128 410 избирателей из Свердловской области решили не ходить на участки в день выборов, а проголосовать с помощью ДЭГ.

Как сообщает Центр общественного наблюдения, чаще других о желании проголосовать дистанционно заявляют жители Тавды (9,7%), Верхней Туры (9,3%), Первоуральска (7%).

В топ-20 вошли Кировград, Верхотурье, Краснотурьинск, Екатеринбург, Верхняя Пышма, Верхняя и Нижняя Салда, Камышлов, Ивдель, Туринская Слобода, Ивдель, Таборы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

