Бесплатный проезд, сборы в школу и заасфальтированные рельсы: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО)

Событие недели: детям и подросткам Екатеринбурга разрешили ездить бесплатно

Беспрецедентное решение было принято на этой неделе в Екатеринбурге. По инициативе врио губернатора Дениса Паслера глава города Алексей Орлов подписал постановление о введении бесплатного проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах для детей от 7 до 18 лет, которые учатся в школах или средне-специальных учебных заведениях. Еще одним постановлением градоначальник закрепил новую стоимость школьного проездного в метро – 200 рублей на месяц поездок.

Вслед за Екатеринбургом бесплатный проезд на общественном транспорте для школьников может появиться и в других городах региона, хотя и не так быстро. Денис Паслер дал поручение главам муниципальных образований найти такую возможность.

Скоро в школу

На следующей неделе начинается новый учебный год, а с ним – ранние подъемы и домашние задания. Чтобы облегчить переход к школьной жизни, уральские врачи и психологи дали родителям несколько полезных советов.

В новом учебном году в школы Екатеринбурга пойдут 210 тысяч детей, 21 тысяча из которых – первоклассники. А вот детей иностранцев будет немного. Обязательное с этого года тестирование по русскому языку успешно прошли только 113 юных иностранных граждан из 426.

Курьез недели

В среду утром на Уралмаше трамвай №8 сошел с рельсов, двигаясь по улице Победы. Оказалось, что ночью рабочие по ошибке закатали трамвайные пути в асфальт. Из-за ЧП возникла задержка трамваев на участке от улицы Лукиных до улицы Кузнецова. Рабочие в спешном порядке выковыряли трамвайные пути из-под асфальта, съехавший вагон вернули на место. Простой трамваев составил около 5 часов. Курьезная новость разлетелась по соцсетям.

Суд недели

В Центральном окружном военном суде в Екатеринбурге начался суд над 38-летней жительницей Можги Евгенией Р. за фразу «Сжечь ведьму» в адрес министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут. Жительница Удмуртии написала такой комментарий под постом главы Минсельхоза о росте цен на сливочное масло. Ее обвинили в призыве к терроризму. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова высказалась в поддержку женщины, сказав, что она не похожа на террористку.



Начался сезон вакцинации от гриппа

В Свердловской области на этой неделе началась вакцинация взрослых от гриппа. Для достижения необходимого уровня коллективного иммунитета прививки должны поставить как минимум 65% жителей региона, а это 2697706 свердловчан. Бесплатно вакцинироваться в поликлиниках могут дети от 6 месяцев до 18 лет, беременные женщины (во II-III триместрах), люди старше 60 лет, лица с любыми хроническими заболеваниями и представители отдельных профессий.

